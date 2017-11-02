В "убогом" парке Маяковского запретили запускать квадрокоптеры01 ноября в 19:22
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Без разрешения администрации.
В екатеринбургском ЦПКиО им. Маяковского ужесточаются правила использования квадрокоптеров. Снимать виды с высоты запрещается без разрешения администрации учреждения. Об этом говорится на официальной странице парка.
"Чтобы легально заниматься аэросъёмкой при помощи квадрокоптера на территории Екатеринбургского ЦПКиО им. В.В. Маяковского достаточно иметь лицензию, разрешительные документы, а также необходимо уведомить администрацию парка о съемке и помнить о соблюдении правил безопасности полётов", - сообщается в объявлении (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).
Стоит напомнить, что в октябре 2017 года посетителям ЦПКиО запретили фотографироваться. Информация об этом через СМИ дошла до прокуратуры, которая проводит соответствующую проверку. После этого администрация парка отменила запрет и даже объявила фотоконкурс "Осень в парке", передает "Уралинформбюро".
Жители Екатеринбурга, недовольные руководителем парка Романом Шадриным и проводимой им политикой, даже решили его "свергнуть". Соответствующая петиция, адресованная администрации города и главе гордумы, появилась в Интернете 25 октября.
В обращении говорится о том, что парк под руководством Шадрина деградирует с каждым годом. "Если Екатеринбург стремится к статусу глобального города, то наш ЦПКиО тянет его в обратную сторону, парк остается провинциальным и убогим, на десятки лет отставшим от своего времени", - отмечает автор петиции Александр Якубов.
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