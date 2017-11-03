Но получить их смогут не все.

Американские консульства в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке возобновили выдачу виз. Однако получить их смогут только те россияне, которым не требуется проходить собеседование, передает "Уралинформбюро".

"1 сентября 2017 года посольство США в Москве возобновило в ограниченном объеме проведение собеседований на неиммиграционные визы. Процесс выдачи американских виз в случаях, когда заявителям не требуется проходить собеседование, осуществляется как в посольстве США в России, так и в генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке", — рассказала Газете.Ru пресс-секретарь посольства Мария Олсон.

Собеседование не нужно проходить тем, кто ранее получал визу США, а теперь намеревается получить документ того же типа. При этом с момента истечения срока действия предыдущей визы должно пройти не больше года.

Выдача американских виз во всех консульствах в России была приостановлена в августе 2017 года. Поводом для этого стало резкое сокращение сотрудников диппредставительств. С 1 сентября неиммиграционные визы можно было получить только в посольстве США в Москве.



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