Свердловская прокуратура начала зачистку "борзоты"Сегодня в 12:09
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С руководства предприятий спросят за задержки зарплат.
Свердловская областная прокуратура начала масштабную проверку предприятий, на которых есть задолженность по выплате заработной платы перед работниками. Итогами инспекции могут стать уголовные дела в отношении работодателей, передает "Уралинформбюро".
В первую очередь проверяющие отправятся в проблемные организации, имеющие многомиллионные долги. Прокуратура намерена установить причины образования задолженности и оценить экономическую ситуацию на предприятиях.
"Работодателям, не соблюдающим сроки выплаты заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат и имеющим задолженность перед работниками, по итогам проверки грозит уголовная ответственность", - сообщили агентству в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Результаты проверки будут готовы к 20 декабря 2017 года. Ход и итоги надзорных мероприятий находятся на личном контроле прокурора области Сергея Охлопкова.
Стоит отметить, что масштабные проверки предприятий на наличие долгов по зарплате начались после визита в Екатеринбург Владимира Путина летом 2017 года. Глава государства попросил главу региона Евгения Куйвашева вмешаться в ситуацию на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), работники которого больше года не видели расчета. "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?", - возмутился Путин.
К слову, один из собственников НТЗТИ Денис Кокорин находится под домашним арестом в ожидании суда.
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БорзОта свердловская
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