Семьи погибших в крушении Ту-154 вблизи Сочи будут вычислять виновных через судСегодня в 13:00
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И потребуют адекватных страховых выплат.
Родственники погибших в крушении Ту-154 над Черным морем недовольны ходом расследования. За помощью они обратились к известному адвокату Игорю Трунову, который в настоящее время готовит документы для обращения в суд.
"Подписаны соглашения с семьями 20 погибших. Спектр проблем достаточно большой. Есть непонимание и недовольство тем, как идет расследование. Выводы, которые пока что заявляет следствие, не совпадают с той объективной картиной, которая была на момент трагедии. Мы знаем из истории российских авиакатастроф любовь властей списывать все на погибших летчиков – это уже традиция, когда ни в чем невиновные пилоты становятся крайними в тех или иных трагедиях. А те, кто отвечают за безопасность полетов и действительно виновны, не несут никакой ответственности", - рассказал "Уралинформбюро" юрист.
Трунов также добавил, что занимается подготовкой дополнительных вопросов по летно-технической, центральной экспертизе: "Даже если летчики виноваты, то возникают вопросы к тем, кто выпускает таких летчиков. А если прорех в подготовке нет, появляется еще один вопрос – почему упал самолет? И умудрился при этом разваливаться на мелкие части. Все-таки вода – не бетон".
По словам адвоката, у каждой семьи накопился определенный объем юридических вопросов, связанных помимо прочего со страхованием и ответственностью страховщиков.
"Что касается возмещения вреда, мы видим заниженные выплаты – по аналогии с авиакатастрофой в Египте. Выплачена незначительная часть того, что должны получить люди. Мы занимаемся этим вопросом. Плюс стоит вопрос утраты кормильцев. Страховые компании отказываются возмещать вред, а некоторые из пострадавших получили крайне незначительные выплаты".
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, включая артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, представителей прессы и главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, более известную как Доктор Лиза.
Согласно результатам расследования, озвученным в июне, причиной крушения Ту-154 могли стать ошибочные действия командира экипажа. Однако в августе расследование продлили – в связи с большим объемом юридических формальностей.
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