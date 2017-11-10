Вице-мэр Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метроСегодня в 12:08
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Осталось заполучить ЭКСПО.
Вторая ветка метрополитена появится в Екатеринбурге, если город выиграет право на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025. Уверенность в этом, выступая 9 ноября в эфире "4 канала", выразил замглавы администрации уральской столицы по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.
Рассуждая на тему понимания горожанами значимости ЭКСПО, чиновник заговорил о наследии крупных мероприятий, которые принимает Екатеринбург. "Вспомним, что был определенный скепсис по отношению к проведению чемпионата мира по футболу, но что мы видим на сегодняшний момент? 169 экологичных, комфортных автобусов, которые ездят на газово-моторном топливе. Улица Ленина отремонтирована до Татищева. И если будет ЭКСПО, дойдет до Верх-Исетского пруда, что действительно преобразит облик и транспортную инфраструктуру города", - перечислил Тушин.
Также вице-мэр упомянул новые спортивные кластеры, появившиеся к ЧМ-2018, и больницу №2, которая по планам должна быть построена в Верх-Исетском районе. Вторая же ветка подземки, по его словам, нужна обязательно – чтобы организовывать транспортное обеспечение ЭКСПО-городка, который, как ранее сообщало "Уралинформбюро", расположится на ВИЗе.
Стоит отметить, что Тушин – не первый, кто заявил о важности появления второй ветки метрополитена в привязке к ЭКСПО-2025. Ранее, в частности, подобным же образом высказался член Совета Федерации Эдуард Россель.
"Конечно же к ЭКСПО-2025 метро нужно и его можно сделать. Для того, чтобы втянуть федерацию в строительство метро (а я пользовался таким методом и хочу просто опыт передать), надо выделить деньги из областного бюджета и сделать проектную документацию. А потом прийти с этим в Москву и сказать: "Ребята, давайте деньги!". И они дадут", - отметил первый губернатор Свердловской области накануне своего 80-летия.
Ранее по теме:
Земли екатеринбургских садоводов принесут в жертву ЭКСПО-2025
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