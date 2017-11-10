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Некурящим россиянам сократят рабочую неделюСегодня в 13:04

Если разрешит Минсоцзащиты.

Рабочая неделя для некурящих россиян должна стать короче на 5 часов, сократившись с 40 до 35 часов. С просьбой рассмотреть такую возможность к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину обратился 10 ноября депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

"В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени", - цитирует парламентария ТАСС.

По мнению Власова, подобное нововведение не только положительно скажется на здоровье нации, но и даст экономический эффект. Сегодня потери от курения составляют около 3% ВВП, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что совсем недавно Минздрав РФ предлагал абсолютно противоположное - курильщики должны были избавляться от вредной привычки с помощью 9-часового рабочего дня. Однако данная идея не нашла поддержки и не вошла в концепцию государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Семеновна Сегодня в 13:38

Ага как же....ждите... разбегутся они

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