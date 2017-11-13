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Удалившая грудь екатеринбурженка объявила голодовкуСегодня в 13:27

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И устроила пикет у здания минсоцполитики.

Екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой опека отобрала двоих приемных детей из-за операции по удалению груди, вышла на одиночный пикет к областному министерству социальной политики и объявила голодовку.

Своими действиями Савиновских пытается привлечь внимание властей к конфликту с опекой. Ранее женщина пыталась попасть на прием к министру, но его все время "нет на месте". Общественности о пикете приемная мать сообщила на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".

"... я иду к министерству социальной политики и объявляю голодовку. Пока меня не увидят и не услышат чиновники, чье ведомство позиционирует себя как "Единственная структура, которая ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАБОТИТСЯ". Пока не начнут действовать в соответствии с законом", – написала она (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Позднее на странице Савиновских появился новый пост, согласно которому она попала в кабинет заместителя министра социальной политики региона Евгению Шаповалову.

Стоит напомнить, что конфликт между Юлией Савиновских и службой соцопеки разгорелся в конце августа: тогда из семьи забрали двоих приемных детей. Социальные службы решились на такой шаг из-за операции по удалению груди, которую сделала екатеринбурженка, а также узнав о блоге, который женщина вела от имени трансгендера. На этом основании опека сочла, что Савиновских стремится сменить пол.

Ранее по теме:
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Удалившая грудь екатеринбурженка поборется за отнятых детей в облсуде

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