"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

29 сентября 2017 года Копейский горсуд признал деятельность Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) незаконной.

Иск был подан региональной транспортной прокуратурой, настаивающей на незаконности деятельности ЧЛУГА по той причине, что в августе 2016 года у него истек срок действия сертификата Авиационного учебного центра. Судья с требованием надзорного ведомства согласилась.

"Запретить частному профессиональному образовательному учреждению "Челябинское летное училище гражданской авиации" деятельность по осуществлению обучения специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала с присвоением квалификации "пилот" до получения сертификата авиационного учебного центра", - говорится в вынесенном решении. Причем речь идет о реализации программ среднего и дополнительного профессионального образования с лета 2016 года.

Директор училища Александр Матусевич и пилоты - выпускники ЧЛУГА намерены оспаривать решение. Дойти, если понадобится, до высшей судебной инстанции. Матусевич настаивает на том, что сертификат училищу не нужен: будучи специализированным учебным заведением, оно работает на основании лицензии Министерства образования и науки РФ. А учебная программа была одобрена, в том числе Росавиацией и соответствует всем российским и международным авиационным правилам.

"Мы взяли на себя обязанность давать образование. Статус студентов и курсантов описан в законе об образовании, и он никак не может равняться статусу специалиста (пилота). Не могут учебные центры присуждать этот статус! А они (Росавиация – прим. ред.) пытаются регулировать закон об образовании!

Мы ни одному студенту не говорим, что он получит коммерческое пилотское удостоверение. ЧЛУГА предоставляет курсантам такое право, а воспользуется он им или нет – уже его личное дело. Студенты заканчивают обучение, получают документ о квалификации, а специальность "пилот", позволяющую садиться за штурвал самолета, присваивает Росавиация. Выпускники там сдают экзамены", - рассказал "Уралинформбюро" Александр Матусевич.

Специальность "пилот", позволяющую садиться за штурвал самолета, присваивает Росавиация.

"ЧЛУГА реализует образовательную программу по федеральному образовательному стандарту. Это значит, что пройти обучение в училище могут люди, не имеющие никакого отношения к авиации. Они получают образование по стандартным для образовательных учреждений дисциплинам – математике, технической механике и так далее, а также по профессиональным летным дисциплинам. Федеральные авиационные правила, по которым осуществляется сертификация, распространяются на обучение уже действующих пилотов. ЧЛУГА к этому отношения не имеет, поскольку не обучает действующих пилотов. Однако Росавиация вместе с прокуратурой настаивает на том, что училище должно получить сертификат авиационного учебного центра", - добавляет пилот Павел Семченко.

Заседание в Копейском суде ему кажется не иначе чем "судебным фарсом".

"Транспортная прокуратура подала иск в суд на училище, хотя не занимается вопросами образования. Суд пошел прокуратуре навстречу, приобщив к делу все материалы, о которых та просила. А из материалов ЧЛУГА не приняли практически ничего. Единственное, что удалось приобщить, - экспертизу лингвиста, который разжевывает для нерадивых участников процесса, что курсант не является специалистом.

Вопиющим является и тот факт, что еще до вынесения неправосудного решения представитель Уральского МТУ Росавиации заявил, что, независимо от решения суда, ни при каких условиях, Росавиция не будет выдавать пилотное удостоверение выпускникам ЧЛУГА", - негодует Семченко.

По словам Александра Матусевича, он не против выполнить требование Росавиации и получить сертификат. Однако пытается уже год и пока – "в пролете": "Мы весь год никуда не жаловались, пытались тупо его получить. Пять раз в нем отказывали, придумывают все новые причины".

"Отсутствует сам регламент предоставления государственной услуги по сертификации учебного центра. Получается, что можно отказывать в нем по любым надуманным основаниям", - дополняет Павел Семченко.

Происходящее - большая поляна для конфликта интересов и коррупционной составляющей.

По словам пилотов, Росавиация пытается "задушить" частное училище из-за финансовой выгоды. Если в ЧЛУГА, к примеру, обучение стоит 1,7 миллиона рублей, то в государственных училищах минимум в 2 раза больше.

"Росавиация понимает, что, закрывая частников, надо готовить почву, и уже сертифицировала часть государственных летных учебных заведений. Объяснение тут может быть одно – государственные училища подведомственны Росавиации. Абсолютно все функции – по обучению пилотов, по контролю за реализацией программ, находятся в ее компетенции, а значит, под контролем и все выделяемые средства. Никто не занимается перекрестным контролем подготовки пилотов. Происходящее - большая поляна для конфликта интересов и коррупционной составляющей", - рассуждает Семченко.

К слову, "судебные баталии" пилотов в настоящее время разыгрываются по всей России. Иски подаются выпускниками ЧЛУГА, ответчиком выступает Росавиация, которая ранее аннулировала их пилотские сертификаты за "предоставление недостоверных данных". Под "расстрел" попали порядка 30 человек, однако перечень может расшириться до 300.

Первые две тяжбы – в Иркутске и Челябинске - закончились победой пилотов. Суды постановили отменить приказ об аннулировании пилотского удостоверения. Однако, по словам выпускников ЧЛУГА, это лишь первые победы – скорее всего, последуют апелляции.

С тем, что Росавиация будет биться до последнего, согласен и Павел Семченко: "Хотя представители Уральского МТУ Росавиации на личных приемах обещали моим коллегам не обжаловать решения судов первой инстанции, я сомневаюсь, что обещания будут сдержаны. Если Росавиация их не обжалует, значит, согласится с тем, что имело место превышение полномочий, и кому-то придется отвечать за это".

Кристина ШАБУНИНА

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