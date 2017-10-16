Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Проблема выпускников Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА), лишенных Росавиацией пилотских сертификатов, вышла на федеральный уровень. О бюрократических препонах в авиации общего назначения (АОН) уральские пилоты говорили на встрече с руководителем общественного движения "Профсоюз АОН" Вадимом Цыганашем в Екатеринбурге 14 октября 2017 года.

Выгоды – ноль

Как ранее писало "Уралинформбюро" в материалах "Судебный фарс" и "Остались в пролете", Росавиация забирает у летчиков сертификаты, а значит, и возможность работать. Кроме того, по решению суда была приостановлена деятельность самого ЧЛУГА - до получения сертификата авиационного учебного центра, получить который… невозможно.

Одной из последних репрессивных мер стало закрытие екатеринбургской ассоциации "АвиаУРА" по обучению частных пилотов легких самолетов. Ее деятельность признана судом незаконной. Специалисты отмечают, что при существующем количестве административных барьеров в российской авиации выучиться на пилота-любителя и спокойно летать практически невозможно. На этом фоне некоторые из них "уходят в партизаны", то есть летают, никого не спрашивая. И вот это уже по-настоящему опасно.

О том, что упадок авиации общего назначения - общероссийский тренд, говорят как сами пилоты, так и положение дел в АОН. Вместо развития - сплошные ограничения и "удары кнутом": намеренное выживание частных учебных заведений как не отвечающих требованиям безопасности, заморозка аэропортов и массовое сокращение авиационных учебных центров.

По мнению ростовчанина Вадима Цыганаша, процессы, происходящие в России последние несколько лет, неизбежно ведут к прекращению лидерства страны в сфере авиации общего назначения.

"В 1984-85 годах в Ростове-на-Дону одновременно в воздух могли подняться 3 тысячи человек, сейчас - 24. И такая картина по всей стране. Начиная с 2012-13 годов, закрыто 225 авиационных учебных центров (АУЦ). Сейчас их в России - 58, из которых 11 занимаются подготовкой частных пилотов. Мы знаем, что с 2014 года в стране ликвидировано 50 авиационных учебных центров. Ликвидация идет ударными темпами - один, два центра в месяц", - рассказывает "Уралинформбюро" Вадим Цыганаш.

По окончании работ пилотов на взлетном поле ждут полицейские.

Массовые сокращения Росавиация и надзорные органы объясняют обеспечением безопасности.

"Главный интегральный показатель для Росавиации – это безопасность. При этом нигде в мире безопасность не является единственным показателем для выполнения авиаработ! Действующее законодательство приводит к разрушению экономической базы. Если в других странах АОН выполняет ряд экономических работ, то у нас это запрещено", - говорит Цыганаш.

В Ростове-на-Дону, к примеру, летчики, традиционно занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, попадают под уголовное преследование. По окончании работ на взлетном поле их ждут представители правоохранительных органов. А все потому, что перед пилотами ставятся невыполнимые и экономически затратные для обычных владельцев легких и сверхлегких самолетов требования по легализации авиаработ. Для их выполнения (100-200 часов в год) стоимость разрешительных процедур доходит до 400 тысяч рублей (для вертолетов до 5 миллионов) – при среднем доходе 700 тысяч рублей в год.

"Между тем, за рубежом эти работы в некоторых случаях даже не требуют сертификатов. Как результат – доход от АОН в США больше налогов от Боинга (согласно данным налогового управления США). В Российской Федерации – ситуация обратная: выгода от АОН – ноль рублей. При том, что сегодня доход в бюджет при правильной расстановке вещей может начинаться с 2-3 миллиардов рублей", - отмечает Вадим Цыганаш.

По его словам, отрасль авиации, способная приносить 3-5 миллиардов рублей и бурно развивающаяся в зарубежных странах, такими темпами неизбежно станет неконкурентоспособной в России и серьезно отстанет от мирового уровня. Вызывает опасение и средний возраст российских летчиков – 47 плюс. "Это означает, что через 12-13 лет мы потеряем не только школы, но и пилотов", - говорит Цыганаш.

Под флагом безопасности

Вот и получается, что под флагом безопасности Росавиация душит бизнес и пилотов. При этом падает и показатель безопасности, который регулятор называет ключевым. Массовые сокращения и поддержка только подконтрольных Росавиации государственных учебных учреждений неизбежно ведут к искусственному дефициту пилотов.

"Разрывая цепочку подготовки, по сути дела мы разрываем создаваемую годами цепочку опыта и, соответственно, безопасность падает. Безопасность - это интегральный показатель: он напрямую зависит от качества подготовки, часов налета, возможности делиться друг с другом секретами мастерства и так далее. Когда все это начинает уходить в отрицательные значения, естественно, безопасность становится хуже", - рассуждает Цыганаш.

По словам пилотов, в России происходит немало ЧП с участием выпускников госучреждений. Большинство из них замалчивается, но даже те, что выходят наружу, свидетельствуют о далеко не самом высоком качестве подготовки летчиков (на чем настаивает Росавиация). По словам пилота и выпускника ЧЛУГА Павла Семченко, почти каждый год в государственных летных учебных заведениях происходит какой-то авиационный инцидент: не так давно разбились инструктор с курсантом, а в начале октября учебный самолет Ульяновского института гражданской авиации совершил вынужденную посадку.

Росавиация говорит, что в стране 5 тысяч пилотов АОН. Но эти цифры к жизни отношения не имеют.

"Совершенно ужасная история, но сегодня никто не знает, ни сколько пилотов в стране, ни как они подготовлены, ни в каком состоянии находятся воздушные суда, ни где они базируются. Эти ключевые значения у регулятора отсутствуют – за 18 лет он так и не выработал критериев надлежащего качества. Росавиация говорит, что в стране 5 тысяч пилотов АОН. Но эти цифры к жизни отношения не имеют. Я езжу по регионам и вижу, что в каждом из них порядка 40 летчиков. То есть в стране – в пределах 2,5 тысяч реально летающих пилотов. Что делает регулятор? Вместо того, чтобы развивать системы управления, оказывать помощь, он начинает запрещать со ссылкой на интегральный показатель безопасности. Все, что сейчас происходит, это мина замедленного действия", - уверен Цыганаш.

Он объясняет это тем, что сам регулятор к пилотам имеет опосредованное отношение. Среди тех, кто регулирует АОН в Росавиации, не работает ни одного действующего летчика.

"Я подозреваю, что люди давным-давно не выезжали на аэродромы, они не понимают, как все происходит. Ни одной развивающей системы на сегодня в стране не осталось. Мы теряем русских пилотов – за 10 лет запретов их изведут. Но завтра они вернутся сюда - с иностранными пилотскими, с иностранной техникой. Мы это уже видели в 1993 году, когда в Ростовскую область приехали итальянцы и говорят: "Мы готовы на базе вашей инфраструктуры построить авиакомпанию, когда полет из Ростова в Краснодар будет дешевле, чем на автобусе". Наши спрашивают: "А что будем делать мы?" "А вы, русские, будете в обслуживании. Через 10 лет отдадим вам то, что останется от техники". И эта картина характерна для всей страны".

Ни слова о развитии

В мае 2017 года 1166 пилотов обратились к президенту РФ с письмом, где обрисовали проблемы в российской авиации. Несмотря на ответ Минтранса - "таких проблем не существует", по мнению летчиков, информация была воспринята как актуальная. Впервые после этого активизировалась работа комиссии по АОН. На сегодня сформирован план развития.

"Но он сформирован келейно. И профосюз, в том числе, будет требовать, чтобы представители общественных авиационных организаций, пилоты, бизнесмены начали принимать участие в этой работе. Только тогда мы сможем получить работоспособную систему, которая позволит развивать АОН. Сегодня в профсоюзе 319 пилотов. Я закончил объезжать восьмой регион РФ. Думаю, что теперь нас знают во всей стране, мы достаточный авторитет, чтобы объединить пилотов. Главное требование, обращенное нами к властям, – это развитие авиации общего назначения", - руководитель "Профсоюза АОН" .

По его словам, сегодня ни в одном положении ни одного государственного органа – ни Минтранса, ни Росавиации - нет ни слова о развитии. Есть только требования контроля и надзора. Под развитием АОН пилоты подразумевают тот комплекс технических, инженерных и учебных мероприятий, которые позволят повысить качество человеческого капитала. Это количество летчиков, инженерные школы, производство уникальной авиационной техники, возможность конкурировать на мировом уровне, и, наконец, доходы в бюджет РФ.

"По сути дела мы здесь, внизу, боремся за то, чтобы завтра наша страна существовала как великая авиационная держава. Вот о чем идет речь", - резюмирует Цыганаш.

Худший подарок

Стоит напомнить, что летом 2017 года Росавиация начала лишать сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работающих по всей России. Росчерком пера ведомство аннулировала пилотские за… "предоставление недостоверных данных".

Следом закрыли ЧЛУГА - 29 сентября 2017 года Копейский горсуд признал его деятельность незаконной. Иск был подан региональной транспортной прокуратурой, настаивающей на незаконности деятельности училища по той причине, что в августе 2016 года у него истек срок действия сертификата авиационного учебного центра.

И все это - под флагом безопасности. Рассуждая о позиции Росавиации, пилоты горько шутят: "А у нас как? У нас - как бы чего не вышло. А чтобы не вышло, то лучше, чтобы и не было".

По мнению выпускников ЧЛУГА, чиновники переживают не за летчиков, а за свой собственный карман.

"Росавиация понимает, что, закрывая частников, надо готовить почву, и уже сертифицировала часть государственных летных учебных заведений. Объяснение тут может быть одно – государственные училища подведомственны Росавиации. Абсолютно все функции находятся в ее компетенции, а значит, под контролем и все выделяемые средства. Происходящее - большая поляна для конфликта интересов и коррупционной составляющей", - рассуждает пилот Павел Семченко.

Если в ЧЛУГА, к примеру, обучение стоит 1,7 миллиона рублей, то в государственных училищах минимум в 2 раза больше. Между тем, во многих случаях бюджетные средства, которые вкладываются в подготовку пилотов, вылетают в "трубу". По словам Семченко, из 1000 выпускников государственных учебных заведений гражданской авиации на предприятия поступает 15% . "Возникает вопрос: зачем набирать 1000 человек, если спрос на них в авиапредприятиях – 150?", - рассуждает Павел.

Последние 2 года Росавиация проводила подготовку летчиков для иностранных авиакомпаний.

Другой немаловажный момент – на курсантов учебных госучреждений не накладывается никаких обязательств по отработке вложенных в них немалых бюджетных средств.

"300 опытных пилотов, окончивших подконтрольные Росавиации учебные заведения, выехали на работу за рубеж, в очереди еще более 400. Что же получается? Невольно напрашивается вывод, что последние 2 года Росавиация проводила подготовку летчиков для иностранных авиакомпаний, при этом затрачено федеральных денег на подготовку 2000 пилотов", - заключает Семченко.

Стоит добавить, что сегодня по всей России разыгрываются судебные баталии: иски подаются выпускниками ЧЛУГА, ответчиком выступает Росавиация. Первые две тяжбы – в Иркутске и Челябинске - закончились победой пилотов. Суды постановили отменить приказ об аннулировании пилотского удостоверения. Однако, по словам выпускников ЧЛУГА, это лишь первые победы – скорее всего, последуют апелляции.

"Я думаю, что ничего хуже подарить своим сыновьям страна просто не могла. Это такое позорище! Причем шок вызывает сам тренд – на прекращение авиационной деятельности в стране. Мы считаем, это тот самый случай, когда в происходящем реализовалась вся некомпетентность управления", - подытоживает Вадим Цыганаш.

Кристина ШАБУНИНА

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