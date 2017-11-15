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Общественная палата осудила изъятие детей у отрезавшей грудь екатеринбурженкиСегодня в 11:28

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И рекомендовала вернуть их в семью.

Общественная палата РФ провела собственную проверку по факту изъятия детей у екатеринбурженки Юлии Савиновских. Удалившая грудь женщина обратилась туда с жалобой на действия свердловского Минсоцполитики и незаконное расторжение договора опеки, передает "Уралинформбюро".

В организации проанализировали условия, в которых жили взятые под опеку мальчики, а также мотивы, побудившие свердловчанку на проведение операции по мастэктомии. Специалисты пришли к выводу, что дети воспитывались в комфортных условиях. Никаких претензий ранее опека не предъявляла. Семья считалась благополучной и имела хорошие отзывы.

"Участники комиссии выяснили, что причиной для расторжения договора действительно стало опасение органов опеки в том, что Юлия планирует сменить пол. Были предъявлены распечатки ее блога, где она сфотографирована до и после проведения операции и рассказывает о том, что с ней происходит от имени псевдонима и в мужском роде. Других претензий семье Савиновских предъявлено не было", - сообщили в Общественной палате РФ.

По результатам проверки участники комиссии назвали действия по прекращению опеки "слишком резкими" и не имеющими достаточных обоснований.

"Основанием для расторжения договора опеки стали не претензии к выполнению Юлией своих родительских обязанностей в отношении детей или ситуация угрозы жизни и здоровью детей, а предположение о потенциальном нанесении вреда нравственному воспитанию детей при возможном прохождении операции по полной смене пола", - подытожила член ОП РФ и президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

С согласия органов опеки Юлия Савиновских пройдет комплексное психологическое обследование у независимого клинического психолога и предоставит заключение в качестве свидетельства для суда. При положительном заключении Общественная палата рекомендовала вернуть детей в семью.

Стоит напомнить, что конфликт между Юлией Савиновских и службой соцопеки разгорелся в конце августа: тогда из семьи забрали двоих приемных детей. Социальные службы решились на такой шаг из-за операции по удалению груди, которую сделала екатеринбурженка, а также узнав о блоге, который женщина вела от имени трансгендера. На этом основании опека сочла, что Савиновских стремится сменить пол.

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