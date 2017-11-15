На санобработку.

15-17 ноября 2017 года Курганский центральный рынок будет закрыт на санитарную обработку - есть подозрение, что на прилавки попало мясо, зараженное африканской чумой свиней.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, окончательное заключение будет готово к вечеру 15 ноября.

Горожан просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что АЧС взяла Зауралье в осаду - инфекция убила животных в соседних Челябинской и Тюменской областях. Заградительные меры предпринятые курганскими ветеринарами оказались недостаточными. В регион попало зараженное вирусом АЧС мясо.

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