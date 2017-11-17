Владимиру Путину.

В Уральский региональный спасательный отряд нагрянула комиссия из Москвы во главе с замглавы МЧС России Владленом Аксеновым.

По имеющимся данным, визит связан с открытым письмом бывшего сотрудника ликвидированного Уральского авиационно-спасательного центра. Анатолий Долговых пожаловался президенту России Владимиру Путину на то, что "система МЧС превратилась в показуху, кормушку для коррупционеров и некомпетентных временщиков".

В пресс-службе свердловского ГУ МЧС подтвердили "Уралинформбюро", что Аксенов работает в Екатеринбурге. Однако о причинах визита там не распространяются.

Ранее сообщалось, что Уральский авиационно-спасательный центр МЧС вошел в состав аналогичного Сибирского центра. Под сокращения попали более 150 человек. Из авиации на Урале осталось лишь 11 спасателей и один вертолет.

Следует напомнить, что реформа в структуре МЧС началась в 2016 году.

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