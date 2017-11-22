Свиней.

В Челябинской области отменен карантин по африканской чуме свиней. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону. Но еще шесть месяцев из поселка Тимирязевский и ближайших районов нельзя будет вывозить свиней и продукты животноводства, не прошедшие обработку.

Вспышка заболевания произошла в начале ноября. Свиней, находившихся в зоне карантина, отправляли на убой. Очаги заражения регистрировались в Тюменской и Челябинской областях и на Ямале. Распространением заболевания и действиями местным властей заинтересовалась Генпрокуратура. Ведомства в регионах проведут проверку соблюдения прав владельцев скота.

Ранее по теме:

Вспышка африканской чумы на Урале заинтересовала Генпрокуратуру

Африканская чума свиней добралась до Ямала

На Южном Урале зафиксирована вспышка африканской чумы