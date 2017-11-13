Зараженных ликвидируют.

На Ямале ликвидируют 90 голов скота, привезенных в ноябрьский свинокомплекс с фермы в селе Шорохово (Тюменская область), где зафиксирована вспышка африканской чумы. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства ЯНАО, в комплексе уже действует карантин.

От вируса африканской чумы в Ноябрьске погибли три свиньи. Сама инфекция безвредна для людей, но смертельно опасна для домашних и диких хряков: поражает 100% независимо от способа распространения, пород и возрастов животных.

По словам главного ветинспектора ЯНАО Андрея Листишенко, в Ноябрьске прекратили убой свиней, запретили вывод животных и продуктов убоя за пределы хозяйства. Также на ферме установили дезбарьеры и закрыли доступ на территорию для посторонних лиц.

"Ноябрьские специалисты вовремя приняли меры, еще до подтверждения заболевания животных. Действуем согласно плану", – заявил Листишенко.

В пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области "Уралинформбюро" сообщили , что на территории Среднего Урала вспышек чумы пока не зафиксировано. Управление продолжает вести консультации с фермерами, на которых учат, как предупредить распространение инфекции. Также усилен контроль на границах с регионами, где бушует болезнь.

Стоит напомнить, что в Тюменской области, где зафиксировали вирус, на ферме в Шорохово в ближайшие дни ликвидируют около 16 000 свиней. Животных, содержащихся в личных хозяйствах, уже умертвили вчера: их владельцам регион выплатит компенсации.

Расследовать причины вспышки африканской чумы свиней в регионе будут сотрудники СУ СКР. По факту нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение инфекции и падеж 200 животных, возбуждено уголовное дело.

Также зараженных хряков обнаружили в Челябинской и Курганской областях.

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