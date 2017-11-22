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Южному Уралу грозит гриппозный вирус-мутант Сегодня в 14:36

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Сочетающий грипп птицы, свиньи и человека.

В конце 2017 года в Челябинскую область может прийти высокопатогенный грипп штамма H1N1. Прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) журналистам озвучила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева.

Она также отметила, что медицинские учреждения Южного Урала готовы к сезонному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. Не страшен им и вирус-мутант.

По словам Косаревой, новый вариант высокопатогенного штамма H1N1 сочетает в себе грипп птицы, свиньи и человека. Он вызывает тяжелые формы заболевания, поражая нижние отделы легкого.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, от гриппа привито свыше 1 миллиона 342 тысяч жителей области (почти 40% населения). Пока случаев данного заболевания в регионе не зафиксировано.

За минувшую неделю на Южном Урале было зарегистрировано 21 109 случаев ОРВИ и 404 случая пневмонии.

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