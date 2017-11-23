Путинские гранты на Среднем Урале "профестивалят"Сегодня в 12:26
- Текст
Коляда и музыканты.
В Свердловской области гранты размером от 329 тысяч до 10 миллионов рублей получат 67 проектов. Фонд президентских грантов опубликовал список победителей второго полугодия, передает "Уралинформбюро".
Самый крупный грант, 9,9 миллиона рублей, достался проекту международного музыкального фестиваля "Уральская ночь музыки - Ural Music Night".
Второй по размеру грант получит межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистенок". 8,6 миллиона рублей она вложит в проект "Как дело наше отзовется" - на помощь НКО, работающим в сфере профилактики семейного неблагополучия.
Третий по солидности грант (4,2 миллиона рублей) выделят свердловскому общественному фонду развития кино и телевидения для детей и юношества "Возрождение". На путинские миллионы они снимут документальный фильм "Техническая эстетика".
Еще 2,5 миллиона рублей из фонда уральцы потратят на ежегодный театральный фестиваль - "Коляда-plays", который проводит "Коляда-театр".
Также в списке получателей грантов ряд благотворительных, научных, патриотических и религиозных проектов от региональных НКО. К примеру, отдел социального служения Екатеринбургской епархии РПЦ (2,8 миллиона рублей на проект "Сохрани семью"), свердловская Федерация авиамоделизма и областной фонд молодежных инициатив. Обе организации получат без малого по полмиллиона рублей.
Стоит отметить, что по итогам второго полугодия Фонд президентских грантов выделил 4,5 миллиарда рублей, распределив эту сумму между 2 243 НКО.
Число победителей от Свердловской области во втором за этот год конкурсе выросло в два раза: в первом полугодии гранты получили лишь 28 проектов.
Ранее по теме:
Путин дает деньги только на добро
Как потратить 2 миллиарда Путина?
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:09
В Свердловской области с ВИЧ живут 73 тысячи человек
1,6% населения.Сегодня в 15:46
В Екатеринбурге наступил день сбитого пешехода
Пострадали три человека.Сегодня в 15:30
Минздрав "свалил" перепивших болельщиков на принимающие ЧМ-2018 города
Вытрезвители откроют желающие.Сегодня в 15:25
Полиция проверяет конфликт со стрельбой в добрянском техникуме
Повздорили студенты.Сегодня в 15:20
Технический блок МРСК Урала возглавил Владимир Болотин
Бывший главный инженер филиала "Челябэнерго".Сегодня в 14:27
Житель Актау получил 50 ударов ножом в привокзальном кафе
Во время завтрака.Сегодня в 14:23
Россиян ждет продуктовая "белая суббота"
В пику "черной пятнице".Сегодня в 14:18
Штабу Собчак в Екатеринбурге подобрали "ивент"-руководителя
И усилили его политтехнологом.Сегодня в 14:16
Невиновный американец просидел 38 лет в тюрьме
А мог остаться там на всю жизнь.Сегодня в 13:49
Свердловские старатели незаконно добывали золото
На сельхозугодье.Сегодня в 13:46
В Тюмени задержали жестоко убившего беременную сестру таджикистанца
И вернули на родину.Сегодня в 13:38
"Атомстройкомплекс" поставит финальный аккорд в капремонте Московской
Приведя в порядок ее продолжение.Сегодня в 13:25
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.Сегодня в 13:20
Лекарства от гриппа заставляли юных японцев прыгать из окон
И нарезать круги по комнате.Сегодня в 13:03
Казахстанец продал подругу в рабство за 18 000 рублей
Правоохранителям.
Главные новости
- Сегодня в 16:09В Свердловской области с ВИЧ живут 73 тысячи человек
- Сегодня в 15:30Минздрав "свалил" перепивших болельщиков на принимающие ЧМ-2018 города
- Сегодня в 13:25Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
- Сегодня в 11:52Собчак ответит за сказанное в Екатеринбурге
- Сегодня в 11:43Свердловчане положат в бюджет региона 94 миллиарда
Аналитика
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.
Время "Х" для Хозяйки Югры
Сигналы и прогнозы.
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.