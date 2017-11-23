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Путинские гранты на Среднем Урале "профестивалят"Сегодня в 12:26

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Коляда и музыканты.

В Свердловской области гранты размером от 329 тысяч до 10 миллионов рублей получат 67 проектов. Фонд президентских грантов опубликовал список победителей второго полугодия, передает "Уралинформбюро".

Самый крупный грант, 9,9 миллиона рублей, достался проекту международного музыкального фестиваля "Уральская ночь музыки - Ural Music Night".

Второй по размеру грант получит межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистенок". 8,6 миллиона рублей она вложит в проект "Как дело наше отзовется" - на помощь НКО, работающим в сфере профилактики семейного неблагополучия.

Третий по солидности грант (4,2 миллиона рублей) выделят свердловскому общественному фонду развития кино и телевидения для детей и юношества "Возрождение". На путинские миллионы они снимут документальный фильм "Техническая эстетика".

Еще 2,5 миллиона рублей из фонда уральцы потратят на ежегодный театральный фестиваль - "Коляда-plays", который проводит "Коляда-театр".

Также в списке получателей грантов ряд благотворительных, научных, патриотических и религиозных проектов от региональных НКО. К примеру, отдел социального служения Екатеринбургской епархии РПЦ (2,8 миллиона рублей на проект "Сохрани семью"), свердловская Федерация авиамоделизма и областной фонд молодежных инициатив. Обе организации получат без малого по полмиллиона рублей.

Стоит отметить, что по итогам второго полугодия Фонд президентских грантов выделил 4,5 миллиарда рублей, распределив эту сумму между 2 243 НКО.

Число победителей от Свердловской области во втором за этот год конкурсе выросло в два раза: в первом полугодии гранты получили лишь 28 проектов.

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