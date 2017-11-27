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Пострадавшую в Таиланде туристку доставили в челябинскую больницуСегодня в 09:15

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Спецбортом.

Туристку из Челябинска Марину Логину, которая после падения в Таиланде с велосипеда находится в коме, доставили на Южный Урал. Спецборт прибыл в регион накануне ночью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Перелет женщина перенесла нормально, состояние ее во время транспортировки не ухудшилось. В аэропорту у трапа ее встретила бригада медиков, которые доставили челябинку в реанимацию областной клиники.

"Ее состояние тяжелое, находится на ИВЛ", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, жительница южноуральской столицы во время отдыха в Таиланде получила тяжелую черепно-мозговую травму, упав с велосипеда. В местной больнице ей сделали несколько операций, включая трепанацию черепа.

Об организации доставки туристки на родину спецбортом распорядился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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