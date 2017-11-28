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Под Алапаевском построят новые коровники вместо туберкулезных27 ноября в 19:34

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Три здания - за 150 миллионов.

Устранение последствия вспышки туберкулеза под Алапаевском может обойтись бюджету Свердловской области в 2017 году в 17,5 миллиона рублей, а в 2018 году - в 150 миллионов. Об этом "Уралинформбюро" сообщил депутат Заксобрания региона Вячеслав Вегнер.

По словам парламентария, 27 ноября региональный минсельхоз вместе с руководством фермерского хозяйства "Путиловский" предоставили в минфин расчеты по восстановлению предприятия после вспышки туберкулеза на 2017-2018 годы.

В текущем году на ликвидацию последствий – забой почти 1 400 голов скота, его утилизацию и санобработку территории – сельхозкооперативу из резервного фонда Свердловской области намерены выделить 17,5 миллиона рублей.

Кроме того, соответствующая статья расходов на днях будет внесена в главный финансовый документ области на следующий год, несмотря на то, что он уже прошел все согласительные процедуры и балансировку. Средства нужны на строительство трех коровников в сельхозкооперативе "Путиловский".

Как сообщалось ранее, в середине октября ветврачи объявили вспышку туберкулеза среди коров, пострадало и дойное поголовье. Глава регионального агропрома Дмитрий Дегтярев просил выплатить предприятию из казны 20 миллионов рублей на покупку 400 коров для восстановления поголовья. Убытки "Путиловского" он оценил "по грубым подсчетам" в 75-80 миллионов рублей.

Туберкулез, обнаруженный у животных, может быть опасен для человека. Продукция "Путиловского" находится на карантине: магазинам запрещено продавать молоко и мясо из Алапаевского района.

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