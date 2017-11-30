По Макаровскому мосту запускают второй трамвайСегодня в 10:40
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С 1 декабря.
Трамвай №3 с 1 декабря возобновит движение по Макаровскому мосту. Об этом сообщается на сайте екатеринбургского Трамвайно-троллейбусного управления, передает "Уралинформбюро".
Транспорт будет следовать от железнодорожного вокзала. Трамвай №21, который ходит в обратном направлении, был запущен 30 октября.
Возобновить двустороннее движение трамваев по Макаровскому мосту планировали во второй половине ноября. Однако запуск перенесли, объяснив это необходимостью настроить оборудование для реверсивного движения по ремонтируемому участку.
Трамваи №№ 3 и 21 будут единственными, запущенными по мосту на период реконструкции - до конца 2020 года.
Стоит отметить, что власти Екатеринбурга продолжают избавляться от дублирующих маршрутов общественного транспорта. Последние изменения коснулись троллейбусов №№ 3 и 17. С 1 декабря маршрут "тройки" вместо привычной Посадской будет заканчиваться на остановке Крауля, а "семнадцатый" - разворачиваться у Центральной гостиницы.
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