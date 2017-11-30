Следователи не нашли выделенные на каменские дома-призраки миллионыСегодня в 14:46
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И отказали в возбуждении дела.
Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту пропажи свыше 6 миллионов рублей, выделенных на капремонт домов в Каменском городском округе. Об этом говорится в официальном письме, полученном 30 ноября 2017 года депутатом областного Законодательного собрания Вячеславом Вегнером в ответ на запрос.
"Согласно мотивировочной части, факт того, что средства были потрачены, установлен, однако на что они были потрачены, куда делись, в СК не знают, подчеркивая, что с момента выделения денег прошло более 10 лет", - рассказал "Уралинформбюро" Вегнер.
Ранее в материале "Каменцы умирают в домах-призраках" мы написали о том, что жителей Каменского ГО вычеркнули с карты Свердловской области. 28 домов превратились в призраков: их обслуживанием никто не занимается, к ним не строят автодорог, туда не могут доехать ни скорая, ни пожарные.
Речь идет о домах, которые каменцы получили от Свердловской железной дороги в разное время на условиях аренды. В 2005 году железнодорожники подписали с администрацией МО "Каменский городской округ" договор, по которому жилые здания должны были перейти на баланс муниципалитета. Вместе со строениями в казну было перечислено 6,1 миллиона рублей на капремонт. Местная администрация должна была поставить многоквартирники на баланс и заключить с жильцами договоры найма. Однако за 12 лет этого так и не сделали.
К расследованию подключилась каменская прокуратура. 24 ноября состоялся суд, который удовлетворил требование надзорного ведомства обязать администрацию Каменского ГО зарегистрировать "бесхозные" дома и включить их в реестр муниципальной собственности.
Кроме того, вопрос по Каменску-Уральскому поднимался на заседании регионального парламента. Было принято решение о том, что часть домов, признанных аварийными, попадут в программу расселения, а другая часть в 2018 году получит финансирование из областного бюджета на ремонт.
"Меня удивляет позиция главы Каменска – он полностью устранился от решения вопроса по домам-призракам. Во время согласования бюджета ушел в отпуск. В то время как мы выступали за увеличение расходов, он даже не удосужился направить мотивационное письмо на этот счет и сделать необходимые расчеты", - добавил Вячеслав Вегнер.
Ранее по теме:
Свердловские прокуроры нашли 28 домов-призраков
Каменцы умирают в домах-призраках
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