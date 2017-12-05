К истории с возведением в Асбесте сурьмяного завода подключился облсуд04 декабря в 18:17
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"Дочка" НСК оспаривает решение местной думы.
В свердловском облсуде 26 декабря состоятся предварительные слушания по делу о строительстве на территории Асбеста завода по производству сурьмы. Иск на администрацию города подало ООО "Гросс" - дочернее предприятие "Национальной сурьмяной компании" (НСК), совладельцем которой является Игорь Ротенберг, передает "Уралинформбюро".
В областной суд иск был подан 30 ноября. Поводом для разбирательства стали правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые летом 2017 года изменил прежний состав муниципального парламента. Поправки снизили допустимый класс опасности новых производств на определенных участках городского округа, что фактически поставило крест на возможности возведения в Асбесте химпредприятия из-за высокого класса опасности будущего производства.
8 ноября изменения в правила землепользования НСК пыталась оспорить в асбестовском городском суде, который дело рассматривать не стал, передав его в высшую инстанцию. Городская дума проходит по делу в качестве заинтересованной стороны.
"Дело в том, что при покупке земельного участка на территории бывшего асбестовского завода металлоконструкций, они указали в разрешительных документах, что будут заниматься сдачей в аренду помещений. Ребята, сдавайте дальше – вам никто не мешает. Но запустить сурьмяной завод на этой земле они уже не смогут", - пояснила "Уралинформбюро" депутат местной думы Наталья Крылова.
В НСК считают, что асбестовские депутаты препятствуют их предпринимательской деятельности, поскольку изменения в правила землепользования были внесены после того, как компания купила участок под строительство сурьмяного завода.
"Требования истца - отмена ПЗЗ конкретно в части ограничений, установленных по отношению к участку "Гросс". Также рассматривается вариант отмены ПЗЗ полностью - как нормативного акта, не соответствующего законам и кодексам РФ", - сообщили агентству в пресс-службе "Национальной сурьмяной компании".
Конфликт вокруг возведения в Асбесте в непосредственной близости от жилых домов сурьмяного завода продолжается почти полгода. Протестные настроения усилились в августе, после того, как Фонд развития промышленности одобрил "Национальной сурьмяной компании" льготный кредит размером 350 миллионов рублей. Одним из инвесторов проекта выступает Игорь Ротенберг — сын миллиардера Аркадия Ротенберга, друга президента РФ Владимира Путина.
Между тем, дума Асбеста приняла решение о создании рабочей группы по вопросу проведения референдума местного значения против строительства сурьмяного завода. Всенародное голосование депутаты планируют провести 18 марта 2018 года, в день выборов главы государства.
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