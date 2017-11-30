Местная дума сдалась.

Дума Асбеста 30 ноября на очередном заседании приняла решение о создании рабочей группы по вопросу проведения референдума местного значения против строительства сурьмяного завода. Об этом "Уралинформбюро" сообщила депутат местного парламента Наталья Крылова.

"Решение парламентарии приняли без предварительного обсуждения в комиссиях, и этот вопрос не стоял в повестке дня. Инициатором создания рабочей группы были противники строительства сурьмяного завода", - уточнила народная избранница.

Стоит отметить, что проведение народного голосования по вопросу возведения рядом с Асбестом опасного объекта запланировано на день выборов президента России - 18 марта 2018 года.

Местные жители опасаются ухудшения экологической обстановки после появления химпредприятия, которое намерена возвести "Национальная сурьмяная компания". Ее совладельцем называют сына миллиардера Аркадия Ротенберга, известного дружбой с главой РФ.

Как сообщалось ранее, муниципальная дума большинством голосов уже не раз отклоняла предложения активистов по референдуму. Как пояснила Крылова, против него выступали депутаты, "дети которых не живут в Асбесте".

Ранее по теме:

Референдум по сурьмяному заводу в Асбесте объединят с выборами президента

Асбест ответил Путину за Ротенбергов

Представители сурьмяной компании не сумели договориться с депутатами Асбеста