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В Асбесте готовят референдум против завода РотенберговСегодня в 11:40

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Местная дума сдалась.

Дума Асбеста 30 ноября на очередном заседании приняла решение о создании рабочей группы по вопросу проведения референдума местного значения против строительства сурьмяного завода. Об этом "Уралинформбюро" сообщила депутат местного парламента Наталья Крылова.

"Решение парламентарии приняли без предварительного обсуждения в комиссиях, и этот вопрос не стоял в повестке дня. Инициатором создания рабочей группы были противники строительства сурьмяного завода", - уточнила народная избранница.

Стоит отметить, что проведение народного голосования по вопросу возведения рядом с Асбестом опасного объекта запланировано на день выборов президента России - 18 марта 2018 года.

Местные жители опасаются ухудшения экологической обстановки после появления химпредприятия, которое намерена возвести "Национальная сурьмяная компания". Ее совладельцем называют сына миллиардера Аркадия Ротенберга, известного дружбой с главой РФ.

Как сообщалось ранее, муниципальная дума большинством голосов уже не раз отклоняла предложения активистов по референдуму. Как пояснила Крылова, против него выступали депутаты, "дети которых не живут в Асбесте".

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