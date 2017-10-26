Представители сурьмяной компании не сумели договориться с депутатами АсбестаСегодня в 17:48
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"Показали простенькую презентацию".
Представители "Национальной сурьмяной компании" (НСК), которая на 50% принадлежит миллиардеру Игоря Ротенберга, 26 октября выступили перед думой Асбеста. Встреча состоялась на первом рабочем заседании нового созыва представительного органа. Прийти к компромиссу стороны не смогли.
"Представители НСК ничем нас не удивили – они показали общую технологическую схему, которую они уже показывали профсоюзу градообразующего предприятия и нам, когда на прошлой неделе водили депутатов на экскурсию по промплощадке, где планируется возведение завода. Между депутатами и гостями возникли прения и, судя по числу критиковавших сурьмяный завод, большинство в думе против его строительства. В основном негативно высказались коммунисты и эсеры", - рассказала "Уралинформбюро" депутат муниципальной думы Наталья Крылова.
Фото Натальи Крыловой
По словам собеседницы агентства, помимо народных избранников послушать представителей Ротенберга пришли члены городской общественной палаты и несколько местных жителей. Они также пытались задавать вопросы, но большинство из них осталось без ответа.
"Депутаты им задавали вопросы экономического характера - уточнили, сколько денег завод будет перечислять в городской бюджет и попросили доказать рентабельность. На что, грубо говоря, было сказано - это не ваше дело", - пояснила Крылова.
Также проигнорирована была ремарка жительницы поселка Окунево Натальи Черепановой, которая переживает, что предприятие с опасным производством будет расположено рядом с ее домом. Женщина пыталась узнать, почему территория будущего завода по переработке сурьмы накладывается на санитарно-защитные зоны соседних промпредприятий - например, комбината "Ураласбест".
"Собрание ничем не закончилось: представители НСК показали простенькую презентацию, а в ответ получили бурю негатива от депутатов, общественной палаты и жителей", - завила Наталья Крылова.
Народная избранница также отметила, что ранее пропагандисты сурьмяной компании планировали встретиться с населением муниципалитета - чтобы погасить волну негатива, которая обрушилась на них. Однако делать это, по ее словам, в ближайшее время никто не планирует.
Протестные настроения в Асбесте появились после сообщения о возведении на территории муниципалитета опасного предприятия по производству триоксида сурьмы. Недовольство горожан усилилось после того, как Фонд развития промышленности одобрил "Национальной сурьмяной компании" льготный кредит размером 350 миллионов рублей.
Стоит отметить, что изначально предприятие планировали возвести в Дегтярске, но местные экологи отстояли свой муниципалитет.
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