Качканарским заводчанам запретили летать на вертолетеСегодня в 12:41
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За долги по зарплате.
Судебные приставы арестовали принадлежавший металлургическому заводу Качканара "Металлист" вертолет R44 за долги по заработной плате перед сотрудниками.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области, предприятие задолжало 450 сотрудникам зарплату на общую сумму порядка 16 миллионов рублей. Кроме того, завод накопил долги по налогам и сборам в размере более 10 миллионов рублей. Исполнительные документы о взыскании поступили в Качканарский районный отдел.
Судебные приставы составили акт описи и оставили вертолет на специализированной площадке предприятия – на ответственное хранение директору без права пользования до снятия ареста.
Отмечается, что должник частично погасил долги перед заводчанами. Транспортное средство освободят после того, как будет погашена вся сумма задолженности.
Как сообщалось ранее, качканарскому заводу по ремонту горного оборудования "Металлист" грозит банкротство. По имеющимся данным, предприятие задолжало банкам свыше 300 миллионов рублей. На заводе трудятся около 800 жителей Качканара, которые ранее заявляли о готовности в любой момент объявить голодовку.
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