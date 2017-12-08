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Туберкулез коров обошелся Среднему Уралу в 42 миллионаСегодня в 13:47

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Из резервного фонда.

Власти свердловской области компенсируют ущерб от вспышки туберкулеза животных в Алапаевском районе. На эти цели из резервного фонда региона выделено 42 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики.

Пострадавшим признано сельхозпредприятие "Путиловское", где забою подлежит весь имеющийся скот – 1,7 тысячи голов. А также несколько частных подворий, где туберкулез подтвердился у 28 животных.

Туберкулез у алапаевских коров подтвердился в начале ноября. В настоящее время карантинные мероприятия в населенных пунктах продолжаются.

Заболевание, обнаруженное у животных, может быть опасно для человека. Ранее был введен запрет на реализацию продукции "Путиловского".

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