"У него много дел".

Бывший почетный консул Сейшельских островов в Екатеринбурге Игорь Вожагов после освобождения от должности улетел на Сейшелы.

"Улетел на прошлой неделе. У него накопилось много дел", - сообщила "Уралинформбюро" его юрист Ксения Шумилова.

Она также добавила, что три автомобиля, которые числятся за Вожаговым, не используются, а дипломатические номера будут сданы сегодня.

Ранее в местных СМИ прошла информация о том, что глава свердловской ГИБДД Юрий Демин дал указание своим сотрудникам предпринять меры административного воздействия против экс-консула Сейшел, поскольку за ним, несмотря на лишение статуса, все еще числятся три авто с дипномерами.

В пресс-службе ГИБДД агентству сообщили, что в Госавтоинспекции проводятся мероприятия, предусмотренные ведомственными нормативно-правовыми актами.

По имеющейся информации, Игорь Вожагов был "разжалован" после скандала с долгами. Впрочем, сам он утверждает, что лишился статуса из-за юридических коллизий при оформлении консульства.

7 декабря 2017 года почетное консульство Сейшельских островов выехало из здания на Гоголя, 15. Корреспондент "Уралинформбюро" стал очевидцем того, как из здания вынесли мебель и оргтехнику.

По данным пресс-службы УФСПП по Свердловской области на 28 ноября 2018 года, у Игоря Вожагова накопилось 11 крупных долгов. В частности, по кредитам он задолжал 2,2 миллиона рублей, по исполнительному листу (предположительно, долг, накопившийся при разделе имущества с бывшей женой) - 359 тысяч рублей, за коммунальные платежи - 103 тысячи. Также у Вожагова есть просроченные штрафы ГИБДД на 2,5 тысячи рублей.

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