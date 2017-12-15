Развития инфраструктуры.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 декабря с рабочим визитом посетил Невьянск. Глава региона проверил качество созданной в городе инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, результат ремонта улично-дорожной сети, а также по ход реализации программы "Уральская инженерная школа", передает "Уралинформбюро".

Муниципальные власти работали по этим направлениям по поручению губернатора, подчеркнули в региональном департаменте информационной политики.

Куйвашев остался доволен визитом. "Сегодня, во время визита в ваш город, я посмотрел, как исполняются мои поручения, данные в ходе предыдущей поездки. Хочу поблагодарить руководство муниципалитета, депутатов за работу по развитию социальной сферы округа, образования и спорта. Это те направления, которые определяют рост человеческого потенциала. А это, напомню, ключевая задача нашей "Пятилетки развития", - отметил он на встрече с депутатами местной думы.

Глава региона осмотрел площадку детско-юношеской спортивной школы в поселке Цементный, школу №1, где по его поручению была построена современная спортивная площадка, а также отремонтированную улицу Ленина.

В феврале 2018 года на базе Уральского горнозаводского колледжа имени Демидовых начнется реализация губернаторской программы "Уральская инженерная школа" для профориентации 9-классников. К реализации программы подключились предприятия, работающие на территории муниципалитета и заинтересованные в том, чтобы вырастить для себя высококвалифицированных специалистов.

Губернатор, осмотрев площадку, поручил городским властям совместно с руководством учебного заведения выстроить систему работы таким образом, чтобы его выпускники могли сразу получать рабочие места на предприятиях. Евгений Куйвашев заявил о том, что внимательно будет изучать опыт и наработки колледжа, чтобы в случае успеха тиражировать его в других муниципалитетах Свердловской области.

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