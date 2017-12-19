Но в сознание не пришла.

Получившая в Таиланде серьезную травму черепа челябинка Марина Логинова вышла из комы. Об этом в соцсетях сообщают ее близкие.

"Из комы Марина вышла, но сознания нет. Травма слишком серьезная. Сейчас она либо в вегетативном состоянии, либо в состоянии малого сознания. Эти два состояния схожи. Если и произойдет выход ее из данного состояния,то это будет по истечению 3-6 месяцев", – пишет сестра девушки.

Марина упала с велосипеда в Таиланде 31 октября и сильно повредила голову. В местной больнице ей провели четыре операции на черепе. После этого девушку доставили в Челябинск. Больше месяца она находилась в коме, передает "Уралинформбюро".

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