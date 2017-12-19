До 2019 года.

Введение курортного сбора в Крыму будет отложено на 2019 год. В президиуме Госсовета республики пришли к выводу, что полуостров не готов к пилотному проекту из-за санкций и отсутствия инфраструктуры, передает "Уралинформбюро".

"Первое, что необходимо сделать, это провести разъяснительную работу в России, потому что была поднята большая шумиха вокруг закона "О введении курортного сбора", и нужно объяснить людям, что в Крыму не взимаются сумасшедшие деньги. Семья из четырех человек, приехав в Ялту, заплатит до 600 рублей всего-навсего. Дети до 18 лет, большой список льготников, спортсменов, к примеру, вообще не облагаются сбором", - цитирует РБК члена президиума Госсовета Крыма и председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.



По его словам, взимать туристический сбор предполагается лишь пять месяцев в году - с мая по конец сентября, так как зимой ставка равно нулю. На данный момент в Крыму нет нужных программ или людей, которые бы следили за тем, чтобы туристы не испытывали затруднений при заселении или оформлении документов.

Он также отметил, что Крым находится сейчас "не в самой лучшей ситуации". "Санкции, нет инфраструктуры, того же Крымского моста. После новогодних праздников будут собраны муниципалитеты, ведомства, которые будут привлекаться для проработки эксперимента, и мы внесем поправку в региональный закон, и сбор будет с 2019 года", - пояснил Черняк.



Закон "О введении курортного сбора" был принят республиканским Госсоветом в конце ноября 2017 года. Он позволит взимать с прибывающих в курортные зоны полуострова туристов по 10 рублей в сутки (исключая день заезда) в течение летнего сезона. Предполагается, что собранные средства до 2022 года будут пополнять бюджет Крыма.



Президент России Владимир Путин 30 июля подписал федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", который затронет Крым, Кубань, Ставрополье и Алтайский край. Целью сбора называлось финансирование "проектирования, строительства, реконструкции, содержания, благоустройства и ремонта объектов курортной инфраструктуры".

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