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Заявочный комитет ЭКСПО-2025 выпустил чехлы для iPhone. Одним из первых обладателей аксессуара с логотипом заявки Екатеринбурга на выставку стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом политик сообщил на своей странице в Instagram, передает "Уралинформбюро".

"По-моему, классные и стильные, я уже зачехлился. Мы их будем дарить тем, кто поддерживает нашу заявку на ЭКСПО", - отметил глава Среднего Урала.

Куйвашев также объявил конкурс, победители которого получат эти чехлы с его автографом: "Напишите в комментариях, какая идея, по-вашему, поможет Екатеринбургу выиграть право на проведение ЭКСПО. Хотя основные параметры заявки определены, всякие интересные фишки мы еще можем придумывать и использовать. Авторам десяти лучших комментариев (по моему личному выбору) пришлю по такому чехлу со своим автографом. Будет эксклюзивная вещица на память. А если какие-то из идей понравятся заявочному комитету, постараемся пригласить авторов помочь с их воплощением".

Чехлы, добавил губернатор, есть "для iPhone 7 и 8, обычных и Plus".

Где именно пройдет ЭКСПО-2025, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на выставку претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).



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