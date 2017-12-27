В суд поданы новые иски к руководству "Уралвагонзавода"Сегодня в 11:55
- Текст
От сотрудников.
Сотрудники "Уралвагонзавода" (УВЗ) подали два иска в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к руководству предприятия.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции, оба иска поданы профсоюзом "Солидарность". Первый – в интересах 25 истцов, второй – двух. Истцы обращаются к заводу с требованием о признании пересмотренных норм труда и расценок на операции необоснованными. А также просят понудить к совершению определенных действий и взыскать компенсацию морального вреда.
Один иск находится в производстве судьи Марины Каракаш, второй – судьи Елены Сорокиной. Предварительные судебные заседания пройдут 22 и 23 января 2018 года соответственно.
"Работа у сотрудников УВЗ сдельная, напрямую зависит от объема выполненных операций. В октябре 2017 года эти расценки были снижены работодателем, что повлияло на итоговый размер зарплаты. Поскольку объем и условия работы остались прежними, истцы не согласились с таким снижением и обратились в суд", - пояснили "Уралинформбюро" в суде.
Стоит отметить, что УВЗ уже оказывался в суде по инициативе работников. Так, летом 2017 года рабочие предприятия обратились в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила с требованием доказать незаконность их перевода в простой.
Как рассказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью "Коммерсанту" (опубликованному 27 декабря - прим. ред.), переданный им "Уралвагонзавод" по-прежнему находится в непростой ситуации.
"Основные долги были связаны с тем, что продукция УВЗ была нерентабельной. Процесс был построен таким образом, что компания производила вагоны и у себя же их и покупала. На тот период вагоны практически не продавались, так как не было законодательно закреплено ограничение срока их службы. Железнодорожные перевозчики сами принимали решение об окончании срока эксплуатации, и могли использовать их до тех пор, пока вагоны совсем не развалятся и колеса не отлетят. Сейчас сроки их службы ограничены", - заявил Чемезов.
Он также добавил, что на приведение УВЗ в "нормальное финансовое состояние" потребуется не менее 3-4 лет. Один из шагов "Ростеха" - продажа компании "УВЗ-Логистик", владеющей 27 тысячами вагонов. Основной долг предприятия составляет порядка 28 миллиардов рублей, а также около 90 миллиардов рублей – это поручительства. В результате продажи госкорпорация планирует значительно снизить кредитную нагрузку.
Ранее по теме:
"Уралвагонзавод" вновь потащили в суд
Рабочие загнали "Уралвагонзавод" в патовую ситуацию
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Застройщика ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге взяли под стражу
На 2 месяца.Сегодня в 18:16
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.Сегодня в 18:12
"Зяблицев-Фонд" продолжает поздравлять екатеринбуржцев
Концертами и подарками.Сегодня в 18:07
Екатеринбург не просыхает: вслед за Уралмашем затопило Эльмаш
Улицу Фрезеровщиков перекрыли.Сегодня в 18:01
Минфин обнародовал данные о зарплатах федеральных чиновников
Но не всех.Сегодня в 17:55
Табакова не вводили в искусственную кому
Утверждают вице-мэр Москвы и глава МХТ.Сегодня в 17:47
На Южном Урале рецидивист сломал шею приятелю и закопал его в лесу
За то, что тот назвал его "крысой".Сегодня в 17:38
В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
Унесшей жизни 12 человек.Сегодня в 17:21
В Тюмени ищут женщину с желтым зубом
Ограбила ребенка.Сегодня в 17:14
На Барбадосе застрелили кузена Рианны
Накануне он праздновал с певицей Рождество.Сегодня в 17:08
Облсуд не выпустил челябинского депутата из СИЗО
Он пробудет там до 11 февраля.Сегодня в 17:08
Нефтегазовую промышленность Ямала обеспечат дополнительной электромощностью
При необходимости.Сегодня в 17:05
Школьный психолог до смерти избил больного туберкулезом собутыльника
Пили из одного стакана.Сегодня в 17:00
Напавший на судью южноуралец арестован
На два месяца.Сегодня в 16:59
Автомобилисты Екатеринбурга отдохнут 1 января от общественного транспорта
Ранним утром.
Главные новости
- Сегодня в 17:38В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
- Сегодня в 16:42Дёмин призвал бойкотировать незаконную "зебру" на площади 1905 года
- Сегодня в 15:46Уральские археологи тормознули стройку "Эрмитаж-Урал"
- Сегодня в 15:08За открывшим стрельбу экс-директором московской фабрики следит киллер
- Сегодня в 14:00Уральские риелторы обжалуют штраф УФАС
Аналитика
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.