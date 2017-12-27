От сотрудников.

Сотрудники "Уралвагонзавода" (УВЗ) подали два иска в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к руководству предприятия.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции, оба иска поданы профсоюзом "Солидарность". Первый – в интересах 25 истцов, второй – двух. Истцы обращаются к заводу с требованием о признании пересмотренных норм труда и расценок на операции необоснованными. А также просят понудить к совершению определенных действий и взыскать компенсацию морального вреда.

Один иск находится в производстве судьи Марины Каракаш, второй – судьи Елены Сорокиной. Предварительные судебные заседания пройдут 22 и 23 января 2018 года соответственно.

"Работа у сотрудников УВЗ сдельная, напрямую зависит от объема выполненных операций. В октябре 2017 года эти расценки были снижены работодателем, что повлияло на итоговый размер зарплаты. Поскольку объем и условия работы остались прежними, истцы не согласились с таким снижением и обратились в суд", - пояснили "Уралинформбюро" в суде.

Стоит отметить, что УВЗ уже оказывался в суде по инициативе работников. Так, летом 2017 года рабочие предприятия обратились в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила с требованием доказать незаконность их перевода в простой.

Как рассказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью "Коммерсанту" (опубликованному 27 декабря - прим. ред.), переданный им "Уралвагонзавод" по-прежнему находится в непростой ситуации.

"Основные долги были связаны с тем, что продукция УВЗ была нерентабельной. Процесс был построен таким образом, что компания производила вагоны и у себя же их и покупала. На тот период вагоны практически не продавались, так как не было законодательно закреплено ограничение срока их службы. Железнодорожные перевозчики сами принимали решение об окончании срока эксплуатации, и могли использовать их до тех пор, пока вагоны совсем не развалятся и колеса не отлетят. Сейчас сроки их службы ограничены", - заявил Чемезов.

Он также добавил, что на приведение УВЗ в "нормальное финансовое состояние" потребуется не менее 3-4 лет. Один из шагов "Ростеха" - продажа компании "УВЗ-Логистик", владеющей 27 тысячами вагонов. Основной долг предприятия составляет порядка 28 миллиардов рублей, а также около 90 миллиардов рублей – это поручительства. В результате продажи госкорпорация планирует значительно снизить кредитную нагрузку.

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