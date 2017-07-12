Из-за многомиллионных долгов.

В арбитражный суд Свердловской области поступил иск с требованием признать финансово несостоятельным "Уралвагонзавод" (УВЗ). Екатеринбургское ООО "Инженер" требует взыскать с компании более 16,9 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Также 11 июля в свердловский арбитраж от "Инженера" поступило два заявления, в которых указывается, что УВЗ задолжал фирме 604,7 тысячи рублей и 276,4 тысячи рублей.

При этом 26 июля состоится первое заседание по иску рабочих "Уралвагонзавода", заявивших о дискриминации – якобы с тех пор, как они вступили в НПС "Солидарность", руководство предприятия ущемляет их права.

Стоит отметить, что ранее из-за негативных финансовых показателей УВЗ передали "Ростеху". Поста гендиректора лишился Олег Сиенко, на его место был поставлен заместитель главы Минпромторга РФ Александр Потапов.



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