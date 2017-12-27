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Екатеринбург потратит 32,5 миллиона на 4600 дворнягСегодня в 14:47

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Отлов, содержание и убийство.

МУП "Спецавтобаза" отловит на улицах уральской столицы 4 600 бродячих собак. Предприятие выиграло тендер от администрации Екатеринбурга. За отлов и содержание псов город заплатит 32,5 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

4 050 собак на 10 дней поместят на карантин, после чего усыпят. 450 проведут в питомнике месяц. Им поставят прививки и чипы и подыщут хозяев. Также предприятие должно в течение года содержать приюты.

В первую очередь будут ловить животных с признаками заболеваний и агрессивных, обитающих рядом с детскими учреждениями и местами массового скопления народа.

"Спецавтобаза" оказалась единственным участником конкурса.

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