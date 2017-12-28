"Зяблицев-Фонд" продолжает поздравлять екатеринбуржцев27 декабря в 18:12
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Концертами и подарками.
В столице Урала в ДК имени Горького 25 и 26 декабря прошли три предновогодних концерта, которые организовали общественники. Гостями стали жители Октябрьского района города, передает "Уралинформбюро".
Необычный подарок горожанам в канун Нового Года сделал "Зяблицев-Фонд". На концертах выступали танцевальные и инструментальные ансамбли. Об этом агентству рассказал депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев.
"Особенно публике понравился ансамбль "Спутник" с национальным башкирским танцем. В целом каждый номер был встречен бурными аплодисментами и криками "браво". Вокалисты исполняли известные всем песни из кинофильмов", - уточнил парламентарий.
По его словам, многие зрители подпевали участникам праздничных концертов, а некоторые даже пританцовывали прямо на своих местах.
"Я отчитался о проделанной работе в этом году. На следующий год пообещал увеличить тираж нашей газеты "Жизнь уральская". На нее увеличился спрос. Подводя итоги года, наградил благодарственными письмами Заксобрания и грамотами активистов - тех, кто помогал нашему фонду в течение 2017 года", - отметил Зяблицев.
Каждый концерт завершился поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки, а каждому гостю был вручен сладкий подарок.
Стоит отметить, что череду новогодних поздравлений общественники начали на прошлой неделе. Премиальные стипендии от "Зяблицев-Фонда" получили лучшие ученики и педагоги нескольких школ Октябрьского района. А Екатеринбургскому зоопарку и его сотрудникам депутат Евгений Зяблицев вручил дипломы и грамоты Законодательного Собрания региона. Подобные предновогодние мероприятия "Зяблицев-Фонд" проводит в Екатеринбурге уже много лет.
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