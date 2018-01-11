Пол менять пока не думает.

В интервью телеведущей Ксении Собчак екатеринбурженка Юлия Савиновских признала себя трансгендером. На вопрос кандидата в президенты, когда Юлия ощутила себя трансгендером, женщина не стала отрицать этого факта.

"Это сложный вопрос. Я не могу себе позволить сейчас на это отвечать. Это может привести к еще большим проблемам с детьми. Сейчас это просто небезопасно для меня", – ответила Савиновских.

По словам женщины, она узнала о трансгендерах от своей 17-летней дочери. Стала много читать о них, по ее словам, восхитилась смелостью этих людей. Начала вести блог от имени трансгендера. И лишь после поняла, что и сама некомфортно чувствует себя в своем теле.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", органы опеки отняли у Юлии двух приемных детей после того, как женщина сделала операцию по удалению груди. По мнению екатеринбурженки власти подумали, что она собирается сменить пол. Но в интервью Юлия и ее муж подтвердили, что таких намерений у женщины нет.

"Я хочу доказать органам опеки, что моя жизнь никак не пересекалась с обязанностями опекуна. Об этом есть заключения компетентных психологов: в нашей семье не были нарушены гендерные роли", – сказала екатеринбурженка.

Сейчас Юлия оспаривает действий органов опеки в суде. Районный суд признал законным расторжение договора опеки, но облсуд отменил это решение. Дело направлено на пересмотр.

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