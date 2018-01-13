Через суд.

15 января выпускник Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) из Екатеринбурга Павел Семченко попробует вернуть себе пилотское удостоверение, которое было аннулировано летом 2017 года приказом Росавиации. Заседание состоится в Орджоникидзевском районном суде.

"Росавиацию не устраивает цитата в моем дипломе. Она считает ее неточной - якобы не может понять о какой программе обучения идет речь, хотя там все понятно. Чтобы исправить эту "оплошность", я заказал дубликат диплома, так как есть методические рекомендации Министерства образования, по которым при обнаружении каких-то ошибок в дипломе, его можно переделать. Это нормальная, законная практика. После этого я снова обратился в Росавиацию в Москве и предложил мирно решить эту проблему, так как недостоверность устранена. Там меня выслушали и попросили прислать все необходимые документы. Я заказал дубликат диплома в училище с указанием программы, которую требует Росавиация, и датой ее утверждения в ведомстве. Раньше этого не писали, да и в принципе это не требуется. Также там мне написали срок обучения, поскольку когда я учился, у ЧЛУГА все было нормально - был сертификат Авиационного учебного центра (АУЦ) и была лицензия Министерства образования", - рассказал "Уралинформбюро" Семченко.

По словам собеседника агентства, после получения документов он отправил их в Росавиацию. "Ждал решение ведомства, на которое у них по закону было 2 недели, но ответа так и не получил. После многочисленных звонков в ведомство мне заявили, что будет опять дан отказ. В бумаге написано, что такое решение принято, так как дата выдачи дубликата диплома приходится на период, когда у училища не было сертификата АУЦ. Это все равно, что вы закончили УрГУ, через 10 лет пролили на диплом кофе, получили дубликат, а вам говорят - дубликат выдало УрФУ, поэтому вы как будто не учились 5 лет, до свидания. Поэтому битва продолжается", - сетует пилот.

До иска в Орджоникидзевский райсуд Павел Семченко, объединившись с другими выпускниками ЧЛУГА, также лишившимися пилотских удостоверений, пытался выиграть "коллективное" дело в Бабушкинском райсуде Москвы, но тяжба была проиграна. Суд отказал летчикам в выдаче пилотских.

Росавиация начала лишать сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России, летом 2017 года. Потом закрыли само училище. По мнению пилотов, ведомство давно подступалось к училищу и его выпускникам. Сначала оно обратилось в Министерство образования РФ с требованием об аннулировании дипломов училища, но получило отказ, поскольку на то не было оснований. Тогда Росавиция росчерком пера аннулировала пилотские сертификаты выпускников за "предоставление недостоверных данных". В свое оправдание в Росавиации ссылаются на то, что утвержденная программа сокращенной подготовки пилотов не была внесена в приложение к сертификату Авиационного учебного центра (АУЦ), выданному училищу.

Ранее по теме:

ЧЛУГА проиграло вторую схватку с Росавиацией

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

Росавиация закрыла небо наглухо

Остались в пролете