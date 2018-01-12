В областном суде.

Челябинское летное училище гражданской авиации (ЧЛУГА) проиграло вторую тяжбу Росавиации.

Как сообщил "Уралинформбюро" выпускник заведения Павел Семченко, Челябинский облсуд оставил без изменения решение первой инстанции – Копейского райсуда. Последний еще в сентябре прошлого года признал деятельность ЧЛУГА незаконной, так как летом прошлого года у училища истек срок действия сертификата Авиационного учебного центра.

По мнению Павла Семченко, заседание суда в очередной раз напоминало фарс. "Училище за полчаса проиграло суд. Еще перед началом заседания, со слов очевидцев, представители Росавиации рассуждали о том, что они к 15.30 успеют уехать, то есть никто не рассчитывал на долгие разбирательства по сложному вопросу. Во время заседания суд выслушал жалобу училища, их аргументы и удалился в совещательную комнату для вынесения решения. И буквально через полминуты, как мне рассказали очевидцы, судьи уже снова вышли. За это время даже бумагу напечатать нельзя", - отметил Павел.

Однако сдаваться без боя училище не намерено. В ближайшее время будет подана кассация в облсуд, а также в Верховный суд.

"Самое страшное, что дело затягивается. 16 студентов училища, которые обучались летному делу с сентября 2016 года, теперь остались не у дел. Им не дали закончили обучение. Ребята взяли кредиты, и что делать дальше - неизвестно. Обучение стоит 2,2 миллиона рублей. Как минимум половина этой суммы использована, так как студенты отлетали часть программы. Получается, что ребятам теперь надо заново поступать куда-то на общих основаниях и снова платить деньги за обучение", - добавил Павел Семченко.

Стоит отметить, что в настоящее время судебные баталии между выпускниками ЧЛУГА и Росавиацией идут по всей стране. На фоне проигрышей есть и победы. Выпускниками выиграны две тяжбы – в Иркутске и Челябинске. Суды постановили отменить приказ об аннулировании пилотского удостоверения. Впереди новые разбирательства - в Москве и Екатеринбурге.



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