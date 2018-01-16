К 2019 году.

Новый ГОСТ для водки повышенного качества разработал Росстандарт. Он может вступить в силу к 2019 году, сообщают "Известия".

Рабочее название документа - "Российское качество. Классическая водка. Технические условия". Работа над ним, по сведениям издания, ведется с 2015 года, когда по распоряжению правительства была начата разработка стандартов повышенного качества для водки и коньяка.

Продукт, произведенный по новым правилам, должен представлять собой прозрачную бесцветную жидкость без осадка с мягким вкусом и характерным ароматом. В качестве сырья может использоваться пшеница или рожь, выращенные без пестицидов, а также смягченная вода, добытая из скважин. Все стадии производства, включая бутилирование, должны осуществляться на территории Российской Федерации.

Ранее на рассмотрение Госдумы сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба внесли документ о снижении объема этилового спирта в водке до 37,5%. Он призван устранить имеющееся сейчас противоречие – в законе "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…" нижним порогом содержания алкоголя в беленькой указано 38%, а ГОСТе "Водки и водки особые. Общие технические условия" - как раз 37,5%.

По мнению экспертов рынка, снижение доли этилового спирта сделает вкус водки необычным, а опьянение "более долгоиграющим".