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Хозяйка "черной передержки" в Екатеринбурге избежала наказанияСегодня в 12:23

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Дело закрыли.

В столице Урала прекращено уголовное дело местной жительницы, заморившей голодом 18 собак и кошек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе городского УМВД.

"В ходе расследования не было установлено, что был умысла увечить или убить животных. Также не было установлено наличие хулиганских побуждений", – уточнили в ведомстве.

Стоит напомнить, дело на женщину было возбуждено по статье "Жестокое обращение с животными". В январе 2017 года в доме на Уктусской, который женщина снимала, зоозащитники нашли трупы животных. Еще несколько десятков котов и собак были живы, но крайне истощены. Женщина занималась передержкой за деньги. Гибель животных она объяснила нехваткой денег. Зоозащитники считали, что плату за передержку екатеринбурженка просто забирала себе. Ей грозила статья "Мошенничество". Но дело по ней так и не завели.

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