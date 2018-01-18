Пострадавшие в резне в пермской школе получат 2,8 миллиона рублейСегодня в 19:55
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В качестве матпомощи.
Пострадавшие в бойне в пермской школе №127 получат материальную помощь в размере 2,8 миллиона рублей из краевого бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.
Педагогу Наталье Шагулиной и ученику, направленному на лечение в Москву, выделено по 500 тысяч рублей. Семье находящегося в реанимации четвероклассника выплатят 400 тысяч рублей. Еще семь школьников получат по 200 тысяч.
Нападение двух подростков на учеников 4-го класса пермской школы произошло 15 января 2018 года. Женщина получила 17 ранений. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Известно, что зачинщик резни ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики.
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