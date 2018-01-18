×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пострадавшие в резне в пермской школе получат 2,8 миллиона рублейСегодня в 19:55

  • Текст

В качестве матпомощи.

Пострадавшие в бойне в пермской школе №127 получат материальную помощь в размере 2,8 миллиона рублей из краевого бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Педагогу Наталье Шагулиной и ученику, направленному на лечение в Москву, выделено по 500 тысяч рублей. Семье находящегося в реанимации четвероклассника выплатят 400 тысяч рублей. Еще семь школьников получат по 200 тысяч.

Нападение двух подростков на учеников 4-го класса пермской школы произошло 15 января 2018 года. Женщина получила 17 ранений. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Известно, что зачинщик резни ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики.

Ранее по теме:
Устроившие бойню в пермской школе подростки арестованы
Резня в пермской школе: что известно на данный момент

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×