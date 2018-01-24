К чемпионату мира по футболу.

Железнодорожные вокзалы городов-участников чемпионата мира по футболу, включая вокзальный комплекс Екатеринбурга, будут работать по системе "умный вокзал". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе РЖД.

Система подразумевает наличие автоматизированного диспетчерского центра, который позволит круглосуточно контролировать работу основных систем жизнеобеспечения вокзалов: вентиляции, кондиционирования, освещения, отопления и увлажненности воздуха. При отклонении показателей они в автоматическом режиме оперативно будут приведены к нормативным.

К настоящему моменту системой оснащено порядка 35 железнодорожных комплексов. Оснащение вокзала Екатеринбурга предусмотрено проектом реконструкции, которая входит в завершающую стадию. Сейчас в здании ведется монтаж необходимого инженерного оборудования.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Уральская столица примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.



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