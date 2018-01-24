×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцы смогут оплатить проезд по городу онлайн23 января в 14:54

  • Текст

Пополнив "ЕКарту".

Со второго полугодия 2018-го пополнить "ЕКарту" можно будет через Интернет. Об этом "Уралинфомрбюро" рассказали в компании "И-Сеть", которая обслуживает систему оплаты. Сейчас пополнить баланс можно только наличными средствами в кассах метро, терминалах "Фрисби" и Сбербанка.

Конкретные сроки ввода системы пока неизвестны. Прототипом станет столичные системы: пользователь заходит на сайт и в личном кабинете с помощью банковской карты пополняет "ЕКарту".

В ближайших планах - ввод пересадочного тарифа и введение безналичной оплаты в общественном транспорте.

Ранее по теме:
Повременной "ЕКартой" можно будет расплатиться в маршрутках
В автобусах и трамваях Екатеринбурга появится безналичный расчет

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×