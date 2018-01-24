Пополнив "ЕКарту".

Со второго полугодия 2018-го пополнить "ЕКарту" можно будет через Интернет. Об этом "Уралинфомрбюро" рассказали в компании "И-Сеть", которая обслуживает систему оплаты. Сейчас пополнить баланс можно только наличными средствами в кассах метро, терминалах "Фрисби" и Сбербанка.

Конкретные сроки ввода системы пока неизвестны. Прототипом станет столичные системы: пользователь заходит на сайт и в личном кабинете с помощью банковской карты пополняет "ЕКарту".

В ближайших планах - ввод пересадочного тарифа и введение безналичной оплаты в общественном транспорте.

Ранее по теме:

Повременной "ЕКартой" можно будет расплатиться в маршрутках

В автобусах и трамваях Екатеринбурга появится безналичный расчет