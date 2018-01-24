За отвагу.

Губернатор Пермского края Максим Решетников представил учителя школы № 127 Наталию Шагулину к государственной награде. Глава региона предложил наградить педагога, пострадавшего в пермской резне, медалью "За отвагу". Соответствующее письмо он направил президенту России Владимиру Путину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

Бойня в пермской школе произошла утром 15 января. Двое подростков ворвались в кабинет начальной школы и нанесли несколько ножевых ранений учителю. Пострадали также ученики и один из зачинщиков. 12 человек с ранениями разной степени тяжести были госпитализированы. Наталия Шагулина и двое подростков в тяжелом состоянии были направлены в Городскую клиническую больницу №4.

В сети уже создали петицию о представлении педагога к званию "Героя России". Ее подписали восемь тысяч человек.

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