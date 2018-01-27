Замерзший Мартюш оттает к выходным26 января в 14:36
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Обещают власти Каменского ГО.
Теплоснабжение поселка Мартюш, пострадавшего 23 января от масштабной коммунальной аварии, может быть полностью восстановлено к 28 января. Такой прогноз сделал в беседе с "Уралинформбюро" председатель думы Каменского городского округа Виталий Чемезов.
"Тепло уже запустили, но где-то до сих пор воду из системы спускают в режиме наладки. Кроме того, в некоторых домах завоздушены стояки, но работы там ведутся. Думаю, к воскресенью все будет нормально", — сообщил Чемезов.
Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который 25 января посетил Мартюш, подтвердил, что тепло в дома поселка начали запускать. "Сегодня в домах температура начала потихоньку подниматься, в батареях зажурчала вода, хотя некоторые стояки еще холодные", — рассказал он.
Тем не менее жители Мартюша продолжают жаловаться на холод. Например, в доме №1 по улице Школьной часть батарей нагрелась, а часть продолжает оставаться ледяными. "А в доме №7 по той же улице вообще невозможно находиться, — посетовала в беседе с корреспондентом агентства местная жительница Дарья. — Школа и детский сад по-прежнему не работают".
"У нас в доме на улице Советской батареи теплые, а у знакомой, живущей через дорогу, на улице Полевой, в подъездах потеплело, а в квартирах батареи до сих пор холодные", — прокомментировал текущую ситуацию житель Мартюша Артур.
Его соседка Екатерина предполагает, что возможной причиной холодных батарей в доме может быть недостаточный напор воды. "Но у нас хотя бы стояк в подъезде согрелся чуть-чуть, а на улице Совхозной нет ни отопления, ни воды. У нас вода есть, но очень плохо пахнет, наверное, при ремонте в системе что-то нарушили", — пожаловалась она.
Мартюш сидит без отопления уже четвертый день. Неудивительно, что обитатели поселка находятся на грани нервного срыва. Время от времени вспыхивают конфликтные ситуации, причем с участием представителей местной власти.
Так, 25 января перепалка между депутатами местной думы и журналистами едва не завершилась членовредительством. По словам свидетеля инцидента Павла Иванова, корреспондент телеканала пытался взять комментарий у председателя Каменской думы Виталия Чемезова.
"Пытаясь скрыться от журналистов, Чемезов сел в машину, а репортер направил камеру на лобовое стекло автомобиля. Водитель тронулся с места без предупреждения и ударил журналиста бампером по ногам. Представители СМИ тут же вызвали наряд ДПС, те составили протокол", — рассказал Иванов в беседе с "Уралинформбюро".
В дежурной части ОГИБДД Каменска-Уральского подтвердили факт наезда на журналиста в Мартюше. Однако сам Чемезов категорически отрицает, что водитель действовал умышленно.
"Это вообще была не моя машина, а моего зама, — пояснил он. — Я всего лишь отказался давать им интервью, а журналисты попытались взять меня в кольцо. Мой зам усадил меня в свою машину, но репортеры стали запрыгивать на капот. Водитель неудачно сдал назад и случайно ударил стоявшего там сотрудника СМИ по колену".
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