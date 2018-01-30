Ремонтники ищут утечку воды.

В поселке Мартюш под Каменск-Уральском утром 30 января пропало отопление. На сей раз пострадала лишь часть населенного пункта. И проблема не в аварии, а в низком давлении воды в трубах, пояснил в беседе с "Уралинформбюро" глава Бродовской сельской администрации (в юрисдикцию которой входит и Мартюш) Виталий Алексеев.

"Давление в сети низкое, упало до 1,6 атмосфер, скорее всего, из-за крупной утечки, но где она, пока не можем понять, — сообщил он. — Мы уже обратились к жителям, чтобы они не открывали краны в батареях и не выпускали оттуда воду. Сейчас специалисты управляющей компании (УК "СибНА" – прим. ред.) ходят по подвалам жилых домов, ищут эту утечку. Кроме того, мы обзваниваем старших по дому, чтобы они тоже подключились к поискам".

Алексеев не исключил, что потеря воды в системе могла произойти не в жилом секторе, а на одной из соседних промплощадок. По его словам, специалисты "СибНА" в данный момент предпринимают меры по перезапуску системы.

В диспетчерской управляющей компании корреспонденту агентства не удалось получить какие-либо внятные комментарии по ситуации. Однако там подтвердили, что снижение температуры в системе вызвано падением давления. В данный момент все руководство управляющей компании находится в Мартюше.

Судя по всему, в "старом" поселке отопление пока есть. А вот в домах на улицах Бажова и Калинина по-прежнему царит холод. Кроме того, в некоторых домах обнаружились проблемы с водоснабжением: вода из крана бежит тонкой струйкой, пожаловались "Уралинформбюро" местные жители.

Стоит напомнить, что крупная авария на теплоцентрали в Мартюше случилась 23 января. Без отопления остались 19 жилых домов. В ходе ремонтных работ 24 января произошел новый порыв на магистрали.

В итоге стабилизировать ситуацию удалось только к выходным. Тем не менее жители Мартюша продолжали жаловаться на холод. Уже тогда они предположили, что возможной причиной холодных батарей в доме может быть недостаточный напор воды в системе.

В данный момент ситуация с теплоснабжением Мартюша находится под пристальным контролем регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также органов прокуратуры. Как ранее сообщало наше агентство, лопнувшую в поселке трубу ремонтировали в 2015 году. Конкурс на проведение ремонтных работ тогда выиграла управляющая компания "СибНА", которая вызвалась произвести ремонт теплосети всего за 1 миллион рублей, выделенных из местного бюджета.

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