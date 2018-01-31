Авария в свердловском поселке "запахла" уголовным деломСегодня в 13:00
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После визита прокурора.
Схема теплоснабжения Каменского ГО не соответствует требованиям законодательства. Такой вывод сделала прокуратура Каменского района в ходе инспекционной проверки объектов теплоснабжения в поселке Мартюш и селе Новоисетском, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.
Проведение проверки было вызвано громким ЧП, случившимся на тепловых сетях Мартюша: с 23 по 29 января поселок в 30-градусный мороз сидел без тепла из-за аварии на местной магистрали.
Несмотря на то, что к минувшим выходным систему отопления удалось запустить, во многих домах даже 30 января все еще царил холод. Местные власти объясняли такое положение дел низким давлением в сетях, из-за которого батареи в домах не успевают прогреться до нужной температуры.
Как выяснил в ходе инспекции прокурор Каменского района Игорь Переходенко, в период ЧП на теплосетях Мартюша и Новоисетского зафиксировано не менее 8 порывов, что привело к нарушению температурного режима в жилых домах и социальных объектах.
Представители прокуратуры вместе с членами Общественной палаты Свердловской области встретились с местными жителями и выслушали их жалобы. После этого они ознакомились со схемой теплоснабжения Каменского ГО и обнаружили, что она утверждена с нарушениями. В частности, документ не прошел процедуру ежегодной актуализации, а теплоснабжающие организации не согласовали с администрацией городского округа оптимальный температурный график.
Прокуратура "взяла на карандаш" организации, ответственные за бесперебойное теплоснабжение территорий. В отношении УК "Дирекция единого заказчика Каменского городского округа" возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии на ее осуществление, если такая лицензия обязательна). Ответственность по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) грозит ООО "СибНА", на балансе которого находились сети в поселке Мартюш.
Главе Каменского ГО Сергею Белоусову в связи с ненадлежащим исполнением администрацией своих обязанностей надзорное ведомство внесло представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.
Кроме того, в отдел МВД России по Каменску-Уральскому направлены материалы для дачи уголовно-правовой оценки по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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