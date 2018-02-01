После пожара в тюменской многоэтажке прокуратура проверит 300 зданий31 января в 17:56
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На соответствие пожарной безопасности.
Тюменская прокуратура проверит порядка 300 зданий на соответствие пожарной безопасности после масштабного возгорания, произошедшего в начале текущего года в многоэтажном доме в региональном центре.
Как рассказал "Уралинформбюро" зампрокурора области Руфат Биктимеров, при обшивке пострадавшего в огне здания были использованы материалы, запрещенные при строительстве. "Такой материал состоит из двух листов, внутри которых композитный материал, очень горючий. При попадании огня он горит снизу вверх, потушить его очень сложно", - пояснил представитель надзорного ведомства.
По его словам, по предварительным данным, порядка 300 зданий обшито так же, как и пострадавший от пожара дом.
Пожар в девятиэтажке на улице Олимпийской произошел 8 января 2018 года. Огонь охватил обшивку жилого дома и часть кровли. Общая площадь возгорания составила порядка 1500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 160 человек, спасены – 24. Погиб мужчина, еще один человек был госпитализирован. От огня пострадали 43 квартиры.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Подозреваемый в поджоге арестован.
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