ФАС отменила итоги конкурса по их выбору.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила итоги двух конкурсов по выбору "мусорных" операторов в Свердловской области, в которых победили ООО "Тагилспецтранс" и ООО "ТБО "Экосервис" (Первоуральск). Такое решение было принято по итогам рассмотрения жалобы ООО "Рифей".

"Одним из доводов жалобы стало не соответствие конкурсной документации закону об отходах производства и потребления. Жалоба была признана обоснованной. Два из трех конкурсов были отменены, поскольку на момент рассмотрения жалобы соглашения не были заключены с победителями по северному и западному регионам Свердловской области. С победителем по восточному региону (ЕМУП "Спецавтобаза" - прим.ред.) соглашение было заключено, в связи с чем отмена конкурса была невозможна", - пояснил "Уралинформбюро" заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Со "Спецавтобазой" договор заключен на 12 лет. В конце января предприятие возглавил бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев.

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