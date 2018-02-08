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Невьянские старатели лишились "сельскохозяйственного" карьера Сегодня в 09:43

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По решению прокуратуры.

В Невьянске артель "Нейва" лишилась надела под карьером. Арбитражный суд Свердловской области обязал старателей вернуть землю администрации Невьянского ГО по требованию прокурора.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, имея лицензию на пользование недрами, а также разведку и добычу россыпного золота россыпи Белой месторождений "Шуралинско-Ключевское" и "Левобережное", старатели обратилась к главе муниципалитета с просьбой об аренде участка земли сельхозназначения в полукилометре к югу от города.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского ГО в марте 2016 года предоставил надел артели под сельхозпроизводство. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на участке расположился карьер по добыче золота, велись горные работы, а также был снят плодородный слой почвы со всего надела. Таким образом сделка по аренде земли оказалась притворной.

Прокуратура Свердловской области подала иск в Арбитражный суд о признании договора по аренде надела ничтожным. Служители Фемиды обязали артель "Нейва" возвратить участок властям муниципалитета.

Решение суда в законную силу не вступило.

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