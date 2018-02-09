Официально подтверждено: "ФОРЭС" загрязнял воздух в АсбестеСегодня в 18:05
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Горожане и активисты пришли с жалобами на предприятие.
Представители свердловского общественного движения "Зеленый фронт" вручили руководству отделения ООО "ФОРЭС" в Асбесте открытое обращение с жалобами жителей 67-го квартала на удушливый запах и пыль, загрязняющую почву. Вместе с активистами на предприятие 8 февраля наведались горожане и депутаты местной думы, сообщает "Уралинформбюро".
Причиной загрязнения воздуха и почвы, как полагают асбестовцы, могут быть выбросы с этого завода. Они, согласно документу, осуществляются не только днем, но и ночью.
"В связи с этим условия проживания рядом с вашим предприятием существенно затруднены. (…) Наши опасения, основанные на обращениях граждан, связаны с тем, что граждане не имеют информации о возможных негативных последствиях для их здоровья", - подчеркивается в документе.
Для того, чтобы прояснить ситуацию, общественники просят руководителей отделения "ФОРЭСа" предоставить информацию о периодичности выбросов в атмосферу и их химическом составе.
Ранее активисты записали и выложили в Сеть видео, на котором горожане озвучивают свои жалобы. "Открываешь форточку, сразу кашель, насморк, першение в горле, голова болит. По всей улице все жалуются. Вредные выбросы ведутся, осадок идет на землю, вредные вещества в нее проникают, а у нас тут картошка, помидоры и вишня. Все это заражено, и все это мы едим", - заявил один из асбестовцев.
"Чувствуешь, что когда ветер усиливается, по лицу бьет песочек, мелкий такой песочек", - вторит ему соседка-пенсионерка.
Отделение "ФОРЭСа" в Асбесте существует более 10 лет. Оно специализируется на производстве пропантов - керамических гранул различных фракций которые востребованы, прежде всего, при добыче нефти и газа методом гидроразрыва пласта.
В конце января депутаты гордумы приняли решение обратиться в региональные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора с жалобами на пыль и дурной запах в городе.
"На совместном заседании комиссий по местному самоуправлению и по ЖКХ в январе мы решили направить в ведомства запрос думы. Основной вопрос – это плохое качество атмосферного воздуха в городе. Необходимо выяснить, были ли превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, в чем причина, кто является основным источником", - пояснила она тогда.
Между тем, внеплановую выездную проверку с 14 декабря 2017 года по 18 января 2018 года провел департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО. Специалисты выявили 4 нарушения природоохранного законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха. Выдано 3 предписания, планируется возбуждение административных дел в отношении юридического и должностного лиц ООО "ФОРЭС", сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.
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